RaphaelRaduzzi : Fatto sta che secondo quanto abbiamo appreso la direzione nazionale di italexit era d'accordo a togliere queste per… - Luxgraph : Pd, la direzione nazionale slitta ancora: tensione sulle liste dei candidati #corriere #news #2022 #italy #world… - robby671 : RT @marcoregni: +++ Intanto la Direzione Nazionale del #PD causa litigate furiose fra le correnti è stata spostate alle 20. Doveva essere a… - globalistIT : - andreacantelmo8 : La direzione nazionale del #Pd sulle candidature, inizialmente convocata per le 15. e' stata riconvocata per le ore… -

RaiNews

Elezioni 2022, totonomi candidati/ Letta, Speranza, Fratoianni: caos inPd La coalizione ... O vince la destra o si fa un governo di unità. E decisivo è il voto al terzo polo ". ......non intendo soltanto chi era presente qui a Monaco " sottolinea il Direttore Tecnico...di allenatore della squadra per dedicarsi completamente all'incarico di coordinamento edella ... La direzione del Pd approva il programma elettorale. Depositato il simbolo di FdI con la fiamma - Domani Cappato presenta simbolo Lista "Referendum e Democrazia con Cappato". E denuncia "voto truccato" - Domani Cappato presenta simbolo Lista "Refere La direzione Pd è stata riconvocata in serata, dopo vari slittamenti. Le polemiche sull’esclusione di Ceccanti e Pini. Letta blinda il collegio di Casini a Bologna. Anche il centrodestra al lavoro sui ...Michele Bordo: “Capisco la rabbia di tanti amici e compagni per le notizie che giungono da Roma sulle liste pugliesi del Pd, ma sarebbe un errore se decidessero di lasciare il partito".