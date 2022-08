Ostia | torna nel Borghetto dei Pescatori l’appuntamento con la sagra della Tellina

(Di lunedì 15 agosto 2022)– Il caldo potrebbe regalare ottime sorprese alla. Dopo lo stop dovuto alla pandemia,infatti aldeidila manifestazione più amata del litorale romano e dedicata al prelibato mollusco tipico del mare laziale. E quest’anno il caldo record potrebbe regalare un ottimo pescato. “E’ presto per dirlo ma le condizioni per una stagione memorabile ci sono tutte” anticipano gli organizzatori. La manifestazione prenderà il via martedì 23 agosto e terminerà domenica 28 agosto. Cornice esclusiva anche57esima edizione sarà il cuore dello storico: un gioiello incastonato tra la foce del Canale deie la splendida pineta di Castel ...

ostiamare22 : @utentesegreto21 Torna a casa ad Ostia ?? - LucillaContine1 : Ferragostia Antica, torna la kermesse di Ostia Antica - - oslaz : Ostia, al Borghetto dei Pescatori torna la Sagra della Tellina - oslaz : Ostia, al Borghetto dei Pescatori torna la Sagra della Tellina - AGR_web : Ostia, torna la 'Sagra della Tellina' Torna la Sagra della Tellina di Ostia. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, tor… -

Canale Dieci

...Sociali e alla Salute Barbara Funari che passerà il Ferragosto con gli anziani di Acilia e... Il bollinorosso a partire dal pomeriggio di sabato 13 agosto e per tutta la domenica, 14 agosto,...... / a Ferragosto lo vado a prendere / in treno alo voglio portare. / 'Ecco, guarda, gli dirò /... 'Goditi questi ultimi giorni di relax perché tra pochissimo sia sudare... E non per il ... Ostia, torna la "Sagra della Tellina", ecco quando nel 2022 "Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno", dopo una sosta di alcune settimane, nel cuore dell'estate, riprende la programmazione a partire da sabato 3 settembre. A salire sul palco sarà Marco Masin ...Il caldo potrebbe regalare ottime sorprese alla Sagra della Tellina di Ostia, sul litorale romano. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna infatti al Borghetto dei Pescatori la manifestazione più ama ...