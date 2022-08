Nottingham Forest, idea Sow per il centrocampo (Di lunedì 15 agosto 2022) Djibril Sow, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, potrebbe presto giocare con il Nottingham Forest. Come spiegato da TalkSport, c'è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Djibril Sow, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, potrebbe presto giocare con il. Come spiegato da TalkSport, c'è...

AntoVitiello : Ripartita la trattativa tra il Nottingham Forest e #Bakayoko. Destinazione gradita al centrocampista francese. Poss… - sportmediaset : Bakayoko-Nottingham, riparte la trattativa | Ross, offerta rifiutata #Milan #Ross #Bakayoko - lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - sportli26181512 : Nottingham Forest, idea Sow per il centrocampo: Djibril Sow, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, potrebbe pr… - Rossonero__1899 : RT @AntoVitiello: Ripartita la trattativa tra il Nottingham Forest e #Bakayoko. Destinazione gradita al centrocampista francese. Possibili… -