Meteo, brutto tempo in arrivo nelle prossime ore: ecco dove (Di lunedì 15 agosto 2022) Non tutti godremo di un sole splendente in questa instabile giornata di Ferragosto. Lo ha spiegato Mario Giuliacci sul suo sito ufficiale. Secondo la previsione dell’esperto, le piogge torneranno in modo intenso già da oggi, probabilmente rovinando le vacanze di molte famiglie italiane. Fortunatamente i rovesci non colpiranno tutta la nostra penisola: quali sono le zone a rischio? Meteo Ferragosto, dove pioverà nelle prossime ore Secondo Mario Giuliacci, i temporali arriveranno “soprattutto su Alpi, Triveneto, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio, ma non si possono escludere isolati e brevi acquazzoni neppure su Alto Piemonte,, Levante Ligure e Marche”. Parliamo quindi delle regioni del Nord e del Centro Nord. Il Ferragosto dunque rischia di dover fare i conti con l’instabilità. Per ... Leggi su tvzap (Di lunedì 15 agosto 2022) Non tutti godremo di un sole splendente in questa instabile giornata di Ferragosto. Lo ha spiegato Mario Giuliacci sul suo sito ufficiale. Secondo la previsione dell’esperto, le piogge torneranno in modo intenso già da oggi, probabilmente rovinando le vacanze di molte famiglie italiane. Fortunatamente i rovesci non colpiranno tutta la nostra penisola: quali sono le zone a rischio?Ferragosto,pioveràore Secondo Mario Giuliacci, irali arriveranno “soprattutto su Alpi, Triveneto, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio, ma non si possono escludere isolati e brevi acquazzoni neppure su Alto Piemonte,, Levante Ligure e Marche”. Parliamo quindi delle regioni del Nord e del Centro Nord. Il Ferragosto dunque rischia dir fare i conti con l’instabilità. Per ...

