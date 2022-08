J&J, stop alla vendita di talco dal 2023: troppe cause per rischio tumori (Di lunedì 15 agosto 2022) Nel 2018 la condanna per l’azienda da 4,7 miliardi di dollari dopo che 22 donne avevano accusato J&J di aver usato l’amianto nel talco e nei prodotti per l’infanzia. Il colosso Johnson & Johnson ha deciso che interromperà dal prossimo anno la vendita in tutto il mondo del suo borotalco. La decisione è legata alle Leggi su 2anews (Di lunedì 15 agosto 2022) Nel 2018 la condanna per l’azienda da 4,7 miliardi di dollari dopo che 22 donne avevano accusato J&J di aver usato l’amianto nele nei prodotti per l’infanzia. Il colosso Johnson & Johnson ha deciso che interromperà dal prossimo anno lain tutto il mondo del suo boro. La decisione è legata alle

matteorenzi : Bisogna contrastare la violenza estremista e l’odio legato alla cancel culture. L’aggressione a Rushdie e le minacc… - Agenzia_Ansa : 'Non ti preoccupare, sei la prossima': è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice J.K. Rowling, che, do… - HuffPostItalia : 'Sei la prossima'. Minacce a J.K. Rowling, aveva espresso solidarietà al collega Rushdie - Frishser : @CalmaeCose @tinamilan13 @michela1040 Quella che era andata al sal8, per j era un segno inequivocabile che erano stati assieme - iamgabbarson : RT @nexusnetwj: Also from the latest NNJ, see this #openaccess article by Marinella Arena (Università degli Studi Mediterranea di Reggio Ca… -