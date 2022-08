Inzaghi e la soluzione tridentone: Lu - La più Dzeko per le difese chiuse (Di lunedì 15 agosto 2022) Più che mossa della disperazione, chiamatela pure soluzione d'emergenza. Sabato sera a Lecce l'Inter ha chiuso la partita con tutte le sue punte in campo : ci sta, visto che si voleva vincere al ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 agosto 2022) Più che mossa della disperazione, chiamatela pured'emergenza. Sabato sera a Lecce l'Inter ha chiuso la partita con tutte le sue punte in campo : ci sta, visto che si voleva vincere al ...

sportli26181512 : Inzaghi e la soluzione tridentone: Lu-La più Dzeko per le difese chiuse: Inzaghi e la soluzione tridentone: Lu-La p… - Gazzetta_it : Inzaghi e la soluzione tridentone: Lu-La più Dzeko per le difese chiuse #Inter - sportli26181512 : Inter, Akanji e Acerbi in lista: l'obiettivo è un difensore. Le news di calciomercato: Da qui a fine mercato i nera… - eddyveerus : Preferireste #Acerbi o #Akanji? Il Primo é un uomo di #Inzaghi ma credo piaccia solo a lui, il secondo ha un bel l… - daves80 : Senza sbizzarrirsi in moduli vari, è comunque evidente che la difesa a 4 per noi sia una soluzione plausibile e van… -