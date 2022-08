(Di lunedì 15 agosto 2022)- Giorno di riposo concesso da Paolo Zanetti per i suoi uomini, dopo la deludente sconfitta ieri al debutto contro lo Spezia. Un buon secondo tempo dei, molte azioni precise ma non concretizzate. La presidenza Empolana, un po’ preoccupata dopo un inizio col freno a mano tirato vuole regalare altri colpi al suo allenatore. Si tratta per Zurkowski dalla Fiorentina, il Polacco ha aperto le porte per un ritorno al Castellani. I Viola vogliono inserirlo in un affare che comprenda anche il percorso inverso di Nedim Bajrami verso il Franchi. Si tratta su una base da 8 milioni più il cartellino di Zurkowski, l’ne chiede almeno 10. Nelle ultime ore, secondo Tuttomercatoweb, la società toscana sarebbe ad un passo dall’acquistaredal Parma. L’ex Atalanta e Cagliari è in uscita ...

serie_a24 : Empoli, TMW: “Grassi molto vicino ai Toscani” - infoitsport : Empoli, TMW: “Grassi molto vicino ai Toscani” - infoitsport : LIVE TMW - Empoli, Zanetti: 'Tutto da salvare, tranne il risultato. Non vado via preoccupato' - infoitsport : TMW - Spezia, Ekdal:'Arriva l'Empoli, subito uno scontro diretto. La squadra è carica' - infoitsport : TMW - Empoli, offensiva per Grassi: l'ex azzurro può salutare il Parma -

TUTTO mercato WEB

...di centrocampo per l'di Zanetti: dopo aver rinnovato l'attacco, gli azzurri cercano un puntello in mezzo e sarebbe vicino l'accordo con il Parma per il centrocampista ex Napoli. Lo riporta...Calciomercato Napoli - E' in arrivo un ex Napoli in casa: si tratta di Alberto Grassi, centrocampista attualmente al Parma. Come infatti riferiscono i colleghi di, il classe 95 è vicino dall'essere un rinforzo del club toscano in cerca di innesti ... LIVE TMW - Empoli, Zanetti: "Tutto da salvare, tranne il risultato. Non vado via preoccupato" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Tra pochi minuti l'allenatore dei toscani Paolo Zanetti interverrà in conferenza stampa, pronto a commentare la prestazione dei suoi. È un giocatore importante, che può solo crescere Abbiamo preso un ...