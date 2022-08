Dramma sulla A1: Tir tampona due bus diretti verso Nord. Choc: chi c'era a bordo (Di lunedì 15 agosto 2022) Un morto e circa quindici feriti in un maxi incidente stanotte sulla A1 all'altezza di Firenze Scandicci. Un Tir ha tamponato due bus granturismo diretti a Nord. Nell'urto il conducente del mezzo pesante è morto e quindici persone sono state soccorse dal personale del 118. L'autostrada dopo una chiusura per consentire le operazioni di soccorso è stata riaperta nella prima mattinata. Adesso la polizia stradale dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per capire quale possa essere stata la causa del tamponamento. A bordo dei bus viaggiavano alcuni immigrati arrivati a Lampedusa che stavano viaggiando verso Nord per un trasferimento. A causa dei detriti che si sono dispersi sulla carreggiata per l'impatto, diverse auto sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Un morto e circa quindici feriti in un maxi incidente stanotteA1 all'altezza di Firenze Scandicci. Un Tir hato due bus granturismo. Nell'urto il conducente del mezzo pesante è morto e quindici persone sono state soccorse dal personale del 118. L'autostrada dopo una chiusura per consentire le operazioni di soccorso è stata riaperta nella prima mattinata. Adesso la polizia stradale dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per capire quale possa essere stata la causa delmento. Adei bus viaggiavano alcuni immigrati arrivati a Lampedusa che stavano viaggiandoper un trasferimento. A causa dei detriti che si sono dispersicarreggiata per l'impatto, diverse auto sono ...

