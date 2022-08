Dalla Francia – Il Valencia vuole Timothy Weah (Lille) (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-12 15:30:00 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe: Le ultime settimane della finestra di mercato del Lille potrebbero essere movimentate. Il club nordico, che spera ancora di finalizzare l’arrivo di due o tre elementi, potrebbe registrare anche le partenze. Timothy Weah (22 anni, sotto contratto fino al 2024) è uno degli elementi corteggiati. Il Valencia ha inviato nei giorni scorsi un’offerta di prestito con opzione per l’acquisto della capolista Lille per il nazionale americano (24 selezioni). Con la partenza di Gonçalo Guedes al Wolverhampton, Gennaro Gattuso, allenatore del club spagnolo, è alla ricerca di rinforzi nel settore offensivo, pur dovendo far fronte a un budget limitato dal fair play finanziario. ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-12 15:30:00 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe: Le ultime settimane della finestra di mercato delpotrebbero essere movimentate. Il club nordico, che spera ancora di finalizzare l’arrivo di due o tre elementi, potrebbe registrare anche le partenze.(22 anni, sotto contratto fino al 2024) è uno degli elementi corteggiati. Ilha inviato nei giorni scorsi un’offerta di prestito con opzione per l’acquisto della capolistaper il nazionale americano (24 selezioni). Con la partenza di Gonçalo Guedes al Wolverhampton, Gennaro Gattuso, allenatore del club spagnolo, è alla ricerca di rinforzi nel settore offensivo, pur dovendo far fronte a un budget limitato dal fair play finanziario. ...

