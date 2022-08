Crolla un ponte | auto finiscono nel fiume

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ildi Tretten è collassato su se stesso, spezzandosi in più tronconi. Le immagini che giungono da twitter sono drammatiche: si vedono anche alcuni veicoli in bilico tra asfalto e acqua. Siamo nel sud della Norvegia sul...

andreadiferrara : RT @Ferruccioapnea: Crolla un ponte per mancanza di manutenzione boh Un aereo usa ammazza 20 persone cermise boh Esplode un treno carico di… - marilom_ : RT @guffanti_marco: Arriviamo al giorno nerissimo. Il ponte crolla e si contano i morti che ogni mezz'ora aumentano. Una tragedia da toglie… - CdT_Online : Crolla un ponte in Norvegia: due veicoli precipitati nel fiume - zazoomblog : Norvegia crolla un ponte: veicoli precipitano nel fiume si temono morti e feriti - #Norvegia #crolla #ponte:… - apavo75 : RT @guffanti_marco: Arriviamo al giorno nerissimo. Il ponte crolla e si contano i morti che ogni mezz'ora aumentano. Una tragedia da toglie… -

Unnoncosì. Lo Stato italiano deve rimediare alla figuraccia che ha fatto di fronte a tutto il mondo'. Roberto Battiloro, l'operatore della Rai di Napoli e papà di Giovanni , una delle ...Si tratta deldi Tretten , una struttura in acciaio e legno inaugurata nel 2012 lunga 148 metri e situata lungo una strada provinciale. La struttura praticamente è collassata su se stessa, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, è stato ospite questa mattina durante “Non Stop News” con Barbara Sala, Enrico Galletti, Luigi Santarelli e Massimo Lo Nigro ...