“Avrei preferito che Draghi continuasse”, Berlusconi dimentica di aver fatto cadere il governo (Di lunedì 15 agosto 2022) La sua mano destra non sa quel che fa la sinistra. Un versetto del Vangelo di Matteo sembra racchiudere al meglio le ultime dichiarazioni fatte da Silvio Berlusconi. Questa volta non parliamo di promesse elettorali vintage (non realizzate dal 1994 in poi e non realizzabili oggi), ma di un clamoroso vuoto spazio-temporale in cui sembra essere immerso il leader di Forza Italia. Perché la storia della fine del governo Draghi è nota – ormai – a tutti. Così come i nomi dei partiti (e dei rispettivi rappresentanti parlamentari) che hanno deciso di togliere il supporto all’esecutivo guidato dal dimissionario Presidente del Consiglio. È passato meno di un mese e l’ex Cavaliere ora dice che avrebbe preferito vedere Draghi a Palazzo Chigi fino alla fine della legislatura. Berlusconi ora dice che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) La sua mano destra non sa quel che fa la sinistra. Un versetto del Vangelo di Matteo sembra racchiudere al meglio le ultime dichiarazioni fatte da Silvio. Questa volta non parliamo di promesse elettorali vintage (non realizzate dal 1994 in poi e non realizzabili oggi), ma di un clamoroso vuoto spazio-temporale in cui sembra essere immerso il leader di Forza Italia. Perché la storia della fine delè nota – ormai – a tutti. Così come i nomi dei partiti (e dei rispettivi rappresentanti parlamentari) che hanno deciso di togliere il supporto all’esecutivo guidato dal dimissionario Presidente del Consiglio. È passato meno di un mese e l’ex Cavaliere ora dice che avrebbevederea Palazzo Chigi fino alla fine della legislatura.ora dice che ...

