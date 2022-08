Strage nella notte, morti 4 ragazzi: avevano tutti tra i 18 e 19 anni (Di domenica 14 agosto 2022) Tragedia sulla strada. A perdere la vita, quattro giovani. L’incidente è avvenuto a Godega di Sant’Urbano nel cuore della notte. Le vittime tra i 18 e 19 anni. Come riportato da Il Gazzettino, pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva. Incidente mortale nel Trevigiano, quattro giovani vite stroncate sull’asfalto. I giovani, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, avevano trascorso la serata insieme e viaggiavano a bordo della macchina, una Volkswagen Polo. Incidente mortale nel Trevigiano. Quattro giovani vite stroncate sull’asfalto Le vittime, tutti maschi residenti nella zona tra Cordignano ed Orsago, sono: D.D.R., classe 2004, M.D.R., classe 2003 (19 anni a novembre), X.K., classe 2003, origine albanese, D.O., ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Tragedia sulla strada. A perdere la vita, quattro giovani. L’incidente è avvenuto a Godega di Sant’Urbano nel cuore della. Le vittime tra i 18 e 19. Come riportato da Il Gazzettino, pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva. Incidente mortale nel Trevigiano, quattro giovani vite stroncate sull’asfalto. I giovani, di età compresa tra i 18 e i 19trascorso la serata insieme e viaggiavano a bordo della macchina, una Volkswagen Polo. Incidente mortale nel Trevigiano. Quattro giovani vite stroncate sull’asfalto Le vittime,maschi residentizona tra Cordignano ed Orsago, sono: D.D.R., classe 2004, M.D.R., classe 2003 (19a novembre), X.K., classe 2003, origine albanese, D.O., ...

