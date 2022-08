La Juve preme perché Rabiot vada allo United

Leggi su justcalcio

(Di domenica 14 agosto 2022) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 14/08/2022 alle 13:31 est Il club torinese sta facendo pressioni sul giocatorefaccia le valigie per il Manchestervuole andare all’Old Trafford guadagnando circa 7 milioni di euro netti a stagione, una cifra che il Manchester non vuole pagare L’allenatore italiano Massimiliano Allegri, non conta nei suoi piani con il centrocampista francese, Adrianoadi fronte a questa nuova stagione e il club torinese sta facendo pressioni sul giocatore per fare le valigie per il Manchester. Il francese non è stato quello che si aspettava lantus, che non è riuscita a prendere piede in squadra, e la vecchia Signora Da inizio estate cerca una soluzione per sbarazzarsi del calciatore. Secondo varie ...