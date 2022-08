Inter | CdS | “Dominio | ma troppe disattenzioni ci pensa Denzel con Romelu”

Leggi su seriea24

(Di domenica 14 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, la vittoria della squadraieri contro il Lecce ha datpo davvero adito alla nuova stagioneista. “Il successo strappato al 95 ’ non deve far passare in secondo piano le difficoltà di un’alla ricerca di sé stessa. Forse perché Brozovic, recuperato all’ultimo, non ha garantito la consueta regia o forse perché Lukaku non è ancora inserito nei meccanismi. Il risultato è stato tanto possesso (70%), più occasioni create (19-10 i tiri), ma non sempre la giusta lucidità. Ere che le mosse a sorpresa di Inzaghi sembravano aver messo il match sui binari giusti visto che dopo neppure 90 secondi Dimarco, preferito a Bastoni, si è sganciato dalla difesa e ha crossato al centro dove Darmian, schierato al posto di Dumfries”. “Ha servito l’assist per ...