Egitto, strage per un incendio in una chiesa copta durante la messa: almeno 41 morti – Il video (Di domenica 14 agosto 2022) Sono almeno 41 le persone morte in un incendio scoppiato in una chiesa copta a Il Cairo. Secondo le autorità ecclesiastiche, altre 14 persone sarebbero rimaste ferite. Il rogo avrebbe aggredito la chiesa di Abu Sefein, nel quartiere densamente popolato di Imbaba, a ovest del Nilo, mentre era in corso una celebrazione, secondo le prime informazioni raccolte dall’agenzia Ap. Non sono ancora note le cause dell’incendio. La polizia sospetta che potrebbe essersi trattato di un cortocircuito elettrico. AP News ha fatto anche sapere che 15 veicoli dei vigili del fuoco sarebbero stati inviati sul posto per spegnere le fiamme, mentre le ambulanze avrebbero trasportato le vittime negli ospedali vicini. Il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sissi avrebbe parlato al telefono con il papa della ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022) Sono41 le persone morte in unscoppiato in unaa Il Cairo. Secondo le autorità ecclesiastiche, altre 14 persone sarebbero rimaste ferite. Il rogo avrebbe aggredito ladi Abu Sefein, nel quartiere densamente popolato di Imbaba, a ovest del Nilo, mentre era in corso una celebrazione, secondo le prime informazioni raccolte dall’agenzia Ap. Non sono ancora note le cause dell’. La polizia sospetta che potrebbe essersi trattato di un cortocircuito elettrico. AP News ha fatto anche sapere che 15 veicoli dei vigili del fuoco sarebbero stati inviati sul posto per spegnere le fiamme, mentre le ambulanze avrebbero trasportato le vittime negli ospedali vicini. Il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sissi avrebbe parlato al telefono con il papa della ...

