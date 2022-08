(Di domenica 14 agosto 2022)– L’attività’ d’indagine condotta dagli agenti del Commissariato diha consentito l’identificazione di un diciannovenne romano che ha aggredito un coetaneo per motivi sentimentali il 4 agosto scorso nei pressi del Forte Michelangelo. La vittima, ricoverata presso l’San Paolo è stata successivamente trasferita in prognosi riservata al Policlinico Gemelli di Roma. Gli elementi acquisiti dagli investigatori hanno condotto verso un giovane appena maggiorenne diche dovrà rispondere del reato di lesioni personali aggravate. L’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quello delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Per dovere di cronaca, e a tutela di ...

AGR_web : Civitavecchia, aggredisce il rivale in amore che finisce in ospedale, denunciato L’attività’ d’indagine condotta da… -

Vittima una giovane 23enne di origini marocchine che ha avuto salva la vita grazie all'intervento dei carabinieri della compagnia diche sono arrivati in tempo nella sua abitazione di ...E' accusato di avere vessato e aggredito fisicamente la ex compagna. Per questo i carabinieri dihanno arrestato un 35enne di Cerveteri con l'accusa anche di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto denunciato, la mattina del 27 luglio scorso, l'uomo si è recato presso l'...L’attività’ d’indagine condotta dagli agenti del Commissariato di Civitavecchia ha consentito l’identificazione di un diciannovenne romano che ha aggredito un coetaneo per motivi sentimentali il 4 ago ...Diciannovenne romano ha aggredito il rivale in amore procurandogli la perdita di un dente e un forte trauma cranico CIVITAVECCHIA - L'attività d'indagine c ...