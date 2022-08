Ciclismo, risultati e ordine d’arrivo Europei 2022: Viviani in top 10, ma vince Jakobsen (Di domenica 14 agosto 2022) Nel corso degli European Championships 2022, oggi, domenica 14 agosto si è tenuta a Monaco di Baviera, in Germania, la prova in linea maschile degli Europei 2022 di Ciclismo su strada: settima posizione per Elia Viviani nella gara vinta dal neerlandese Fabio Jakobsen davanti al francese Arnaud Demare ed al belga Tim Merlier. ordine d’arrivo Europei Ciclismo 2022 1 NED Jakobsen Fabio 4:38:49 +0 2 FRA DEMARE Arnaud 4:38:49 +0 3 BEL MERLIER Tim 4:38:49 +0 4 NED VAN POPPEL Danny 4:38:49 +0 5 IRL BENNETT Sam 4:38:49 +0 6 SLO MEZGEC Luka 4:38:49 +07 ITA Viviani Elia 4:38:49 +0 8 NOR KRISTOFF Alexander 4:38:49 +0 9 ESP ABERASTURI IZAGA Jon 4:38:49 +0 10 DEN PEDERSEN Mads ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Nel corso degli European Championships, oggi, domenica 14 agosto si è tenuta a Monaco di Baviera, in Germania, la prova in linea maschile deglidisu strada: settima posizione per Elianella gara vinta dal neerlandese Fabiodavanti al francese Arnaud Demare ed al belga Tim Merlier.1 NEDFabio 4:38:49 +0 2 FRA DEMARE Arnaud 4:38:49 +0 3 BEL MERLIER Tim 4:38:49 +0 4 NED VAN POPPEL Danny 4:38:49 +0 5 IRL BENNETT Sam 4:38:49 +0 6 SLO MEZGEC Luka 4:38:49 +07 ITAElia 4:38:49 +0 8 NOR KRISTOFF Alexander 4:38:49 +0 9 ESP ABERASTURI IZAGA Jon 4:38:49 +0 10 DEN PEDERSEN Mads ...

