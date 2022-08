Allerta in tutta Italia | “Non bere questi succhi di frutta!”

Leggi su puglia24news

(Di domenica 14 agosto 2022) A partire dal 20° secolo sono state sviluppate una grande quantità di bevande a base di frutta, che in maniera molto generica e colloquiale sono definite “di frutta”, anche se come appare evidente anche dalle etichette diprodotti, non sono tutti uguali. La percezione “salutare” che mantiene il succo di frutta è dovuta proprio alla componente principale che “dovrebbe” essere una o più tipologie di frutta ma che in molti casi è contenuto solo in parte. La regolamentazione alimentarena indica che un succo di frutta è tale quando contiene un prodotto finale che proviene interamente dal prodotto della spremitura del frutto, senza l’aggiunta di conservanti, dolcificanti o aromi, ma non tutti i frutti sono effettivamente adatti a questa forma di preparazione, ad esempio molti agrumi. Ma come capire quando un succo di ...