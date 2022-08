Sporting, nuovo nome per l'attacco (Di sabato 13 agosto 2022) Fran Navarro nell'ultima stagione è stato uno dei migliori attaccanti della Primeira Liga portoghese con la maglia del Gil Vicente.... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Fran Navarro nell'ultima stagione è stato uno dei migliori attaccanti della Primeira Liga portoghese con la maglia del Gil Vicente....

sportli26181512 : Sporting, nuovo nome per l'attacco: Fran Navarro nell'ultima stagione è stato uno dei migliori attaccanti della Pri… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - #futsalmercato, ha già giocato in Serie A il nuovo baluardo di Rizzo: Guazzo allo Sporting V… - PierangeloTend1 : @SavageArms presenta il sovrapposto #Stevens 555 #Sporting calibro 12: un'arma senza fronzoli, prodotta per essere… - PierangeloTend1 : @Beretta_1526 presenta il sovrapposto 687 #SilverPigeon5: un elegante connubio di alta tecnologia, stile, design e… - de_rodis : RT @SportingMusile: ?? Rodrigo Rodrigues de Jesus nuovo allenatore dello Sporting Musile. ???? ?? Bem-vindo tra i leoni mister! #sportingmusi… -