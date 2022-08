Spalletti in conferenza: “Rivoluzione? De Laurentiis mi ha avvisato. Faremo innamorare i tifosi. Addii? C’è una sola certezza” (Di sabato 13 agosto 2022) Manca sempre meno all’inizio della Serie A del Napoli: lunedì l’esordio della squadra di Luciano Spalletti contro il Verona, alle 18.30, al Bentegodi. Il tecnico dei partenopei, ha presentato in conferenza stampa la prima uscita stagionale. Che stagione si aspetta Spalletti? “Da quando sono arrivato, ho conosciuto Aurelio De Laurentiie e mi ha spiegato da subito il suo percorso futuro. Mi ha prospettato un Napoli diverso, per conti, ringiovanimento rosa e tornare in Champions League. Mi ha chiesto di giocare un buon calcio così da attirare calciatori e anche ricevere richieste da parte degli altri club. Nessun calciatore, nei due anni precedenti, era stato chiesto a causa delle stagioni. Abbiamo centrato gli obiettivi al 100% l’anno scorso, seppur con qualche rammarico. Ora si parla di un Napoli che non vede più nelle proprie fila ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 13 agosto 2022) Manca sempre meno all’inizio della Serie A del Napoli: lunedì l’esordio della squadra di Lucianocontro il Verona, alle 18.30, al Bentegodi. Il tecnico dei partenopei, ha presentato instampa la prima uscita stagionale. Che stagione si aspetta? “Da quando sono arrivato, ho conosciuto Aurelio De Laurentiie e mi ha spiegato da subito il suo percorso futuro. Mi ha prospettato un Napoli diverso, per conti, ringiovanimento rosa e tornare in Champions League. Mi ha chiesto di giocare un buon calcio così da attirare calciatori e anche ricevere richieste da parte degli altri club. Nessun calciatore, nei due anni precedenti, era stato chiesto a causa delle stagioni. Abbiamo centrato gli obiettivi al 100% l’anno scorso, seppur con qualche rammarico. Ora si parla di un Napoli che non vede più nelle proprie fila ...

