Sacchi: «Il giocatore decisivo della Serie A? Punto su Osimhen» (Di sabato 13 agosto 2022) Arrigo Sacchi punta su Osimhen. Alla domanda: “Tra i singoli, chi potrebbe essere il giocatore decisivo nella stagione?”, Sacchi alla Gazzetta risponde così: «Sono molto curioso di vedere all’opera Osimhen. Ha grandissime potenzialità, a mio avviso non ancora tutte espresse. Un anno di lezioni di Spalletti, sia a livello tecnico che a livello comportamentale, dovrebbe essergli servito per migliorare e avvicinarsi a essere quel leader di cui il Napoli ha bisogno». Massimo Mauro, invece, boccia gli azzurri e li esclude dalla lotta scudetto. «Vado per esclusione. Il Napoli mi sembra fuori dalla griglia scudetto, al suo posto metto la Roma». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 agosto 2022) Arrigopunta su. Alla domanda: “Tra i singoli, chi potrebbe essere ilnella stagione?”,alla Gazzetta risponde così: «Sono molto curioso di vedere all’opera. Ha grandissime potenzialità, a mio avviso non ancora tutte espresse. Un anno di lezioni di Spalletti, sia a livello tecnico che a livello comportamentale, dovrebbe essergli servito per migliorare e avvicinarsi a essere quel leader di cui il Napoli ha bisogno». Massimo Mauro, invece, boccia gli azzurri e li esclude dalla lotta scudetto. «Vado per esclusione. Il Napoli mi sembra fuori dalla griglia scudetto, al suo posto metto la Roma». L'articolo ilNapolista.

napolista : Sacchi: «Il giocatore decisivo della Serie A? Punto su Osimhen» Alla Gazzetta: «Dopo un anno di lezioni di Spallet… - m_e_g_mayer : @pisto_gol 'Roberto Baggio è un buon giocatore' è una frase del maestro Sacchi, giusto?!? - chiaramilanista : @AndreArmageddon @FootballAndDre1 Per voi interisti il Milan fa schifo anche se dovesse battere il Real e… - marco171292 : Non abbiamo UN GIOCATORE che eccelle in qualcosa di specifico, forse il solo Lukaku. Ed è questo che ci è mancato l… - HeyMiChiamoCiao : @MirianaMirio Fonte interna ? Ci credo solo se è interna al giocatore, non di certo interna alla Roma. In ogni caso… -