(Di sabato 13 agosto 2022)arbitraledelvalido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Alessandro Prontera.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23:Inter L'episodio chiave delladel match trae Inter, valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Alessandro Prontera. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...336 Di seguito i principali episodi dadei match in programma oggi per quanto riguarda la prima giornata di Serie A . MILAN - ...- INTER - Sabato 13/08 h. 20.45 PRONTERA MONDIN - ROSSI L. ... Moviola Lecce Inter: l’episodio chiave del match L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Lecce Inter L’episodio chiave della moviola del match tra Lecce e Inter, valido per la 1ª giornata della ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...