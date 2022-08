“Mi spiace non essere più con voi”: l’ultimo messaggio di Piero Angela è da brividi | Tutte le ragioni per cui lo ricorderemo (Di sabato 13 agosto 2022) Non sono ore facili per l’Italia che si trova a dover salutare il più grande divulgatore scientifico televisivo di sempre. Ma prima di lasciarci Piero Angela ha voluto diffondere un prezioso messaggio ai telespettatori Sono parole sentite, cariche di emozione ma anche straordinarie nel loro significato e sono state rese note poco dopo la scomparsa del più grande divulgatore scientifico televisivo, scomparso il 13 agosto all’età di 93 anni. Dopo il messaggio del figlio Alberto, che con poche parole annunciava il triste lutto conseguente alla morte di Piero Angela, le pagine social di SuperQuark, il suo celebre programma in onda dal 27 gennaio del 1995 con ben 336 puntate trasmesse, hanno diffuso il ‘testamento’ del divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista, saggista ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 13 agosto 2022) Non sono ore facili per l’Italia che si trova a dover salutare il più grande divulgatore scientifico televisivo di sempre. Ma prima di lasciarciha voluto diffondere un preziosoai telespettatori Sono parole sentite, cariche di emozione ma anche straordinarie nel loro significato e sono state rese note poco dopo la scomparsa del più grande divulgatore scientifico televisivo, scomparso il 13 agosto all’età di 93 anni. Dopo ildel figlio Alberto, che con poche parole annunciava il triste lutto conseguente alla morte di, le pagine social di SuperQuark, il suo celebre programma in onda dal 27 gennaio del 1995 con ben 336 puntate trasmesse, hanno diffuso il ‘testamento’ del divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista, saggista ...

