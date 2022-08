Meteo | la drammatica previsione di Mario Giuliacci | quando torna il caldo africano

(Di sabato 13 agosto 2022) Pensavate di esservi sbarazzati dell’ondata diche è stata protagonista indiscussa di questa estate 2022? Brutte notizie arrivano dal professor, che conferma l’arrivo di tanti temporali ma annuncia anche il ritorno dell’afa. Dopo questa parentesi di maltempo, con il rischio anche di grandinate e nubifragi, l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-tornerà infatti sulla nostra Penisola. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Terrore in spiaggia, l’aereo sfiora i bagnanti durante l’atterraggio: le immagini da brividi Fatta eccezione per il Nord Italia, questo week end, sabato in particolare, sarà caratterizzato da improvvisi acquazzoni e temporali. A Ferragosto clima e temperature ancora instabili, avremo nuovi temporali sulle regioni ...

bizcommunityit : Meteo cronaca diretta: drammatica ALLUVIONE a SCILLA, auto trascinate, lidi e spiagge cancellate. Foto e video - infoitinterno : Meteo cronaca diretta: drammatica ALLUVIONE a SCILLA, auto trascinate, lidi e spiagge cancellate -

3bmeteo

Tuttavia, se le condizionisaranno secche, fredde e poco ventose, le riserve di gas ... quando tornano gli acquirenti e mancano i venditori, l'azione dei prezzi può essere altrettanto......diretta E' sempre più grave la situazionein provincia di Reggio Calabria. Il forte temporale che stamani ha colpito lo Stretto di Messina e la Calabria meridionale ha provocato una... Meteo cronaca diretta: drammatica ALLUVIONE a SCILLA, auto trascinate, lidi e spiagge cancellate. Foto e video Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Maltempo in tutta la Campania, dopo la bufera dei scorsi giorni ancora una giornata di pioggia e temporali in piena estate ...