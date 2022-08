“Kasia Smutniak compie 66 anni”, l’attrice ironizza sulla gaffe (Di sabato 13 agosto 2022) La gaffe sugli anni di Kasia Smutniak Oggi Kasia Smutniak festeggia il suo 43esimo compleanno. Sul web in queste ore tantissimi amici, estimatori e fan dell’attrice le hanno rivolto un pensiero e auguri speciali. Auguri che sono chiaramente giunti anche dalla stampa. Tra i tanti il profilo ufficiale di Vanity Fair. Come si apprende su L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 13 agosto 2022) LasuglidiOggifesteggia il suo 43esimo compleanno. Sul web in queste ore tantissimi amici, estimatori e fan delle hanno rivolto un pensiero e auguri speciali. Auguri che sono chiaramente giunti anche dalla stampa. Tra i tanti il profilo ufficiale di Vanity Fair. Come si apprende su L'articolo proviene da Novella 2000.

VanityFairIt : L'attrice Kasia Smutniak compie oggi 66 anni! A lei, e a tutti i #Leone come lei, tanti, tantissimi auguri! ?? Ed ec… - fraversion : c’è da dire che Kasia Smutniak questi 66 anni se li porta davvero bene! - CallMePollyanne : RT @VanityFairIt: L'attrice Kasia Smutniak compie oggi 66 anni! A lei, e a tutti i #Leone come lei, tanti, tantissimi auguri! ?? Ed ecco com… - carlo_masera : RT @VanityFairIt: L'attrice Kasia Smutniak compie oggi 66 anni! A lei, e a tutti i #Leone come lei, tanti, tantissimi auguri! ?? Ed ecco com… - Novella_2000 : “Kasia Smutniak compie 66 anni”, la gaffe non sfugge all’attrice che ironizza -