JobDairysia : James Gunn risponde a Sean Bean sui coordinatori d’intimità per le scene di sesso - JobDairysia : Joker 2, James Gunn su Lady Gaga nei panni di Harley Quinn: “Faccio il tifo per lei” - zazoomblog : Joker 2 James Gunn su Lady Gaga nei panni di Harley Quinn: Faccio il tifo per lei - #Joker #James #panni #Harley… - zazoomblog : Joker 2 James Gunn su Lady Gaga nei panni di Harley Quinn: Faccio il tifo per lei - #Joker #James #panni #Harley… - badtasteit : #IAmGroot: #JamesGunn parla dei ricordi di #BabyGroot -

BadTaste.it TV

... dicendo che rovinano la " spontaneità " delle scene di sesso :ha appena risposto alle sue affermazioni e il regista di The Suicide Squad non sembra essere d'accordo con la star de Il ...è tornato a parlare di Baby Groot e della serie di corti I Am Groot , pubblicata su Disney+ lo scorso mercoledì. Parlando del corto con Rocket , al regista de i Guardiani della Galassia è ... I Am Groot: James Gunn parla dei ricordi di Baby Groot James Gunn ha scelto Twitter per rispondere alla critiche che Sean Bean ha recentemente mosso nei confronti dei coordinatori d'intimità per le scene di sesso. All'inizio di questa settimana Sean Bean ...James Gunn si è detto curioso di vedere che cosa Todd Phillips riuscirà ad inventarsi per Joker 2, ammettendo anche di fare il tifo per Lady Gaga, che reciterà nei panni di Harley Quinn. Per oltre cin ...