I Santi di Sabato 13 Agosto 2022

(Di sabato 13 agosto 2022) San PONZIANO Papa e martire – Memoria Facoltativa† Sardegna, 19 novembre 235Ponziano, papa dal 230 al 235, e Ippolito, sacerdote, condannati dall’imperatore Massimino ai lavori forzati nelle miniere di Sardegna (235), vi morirono a causa dei maltrattamenti. La traslazione di Ponziano nella cripta dei Papi nel cimitero di Callisto e di Ippolito in quello sulla via Tiburtina a Roma il 13è attestata dalla ‘Depositio Martyrum’ (354). La forma ordinaria del rito romano lo ricorda il 13insieme a Sant’Ippolito, mentre la forma extra-ordinaria lo commemora il 19 novembre….www.ebeati.it/dettaglio/28750 Sant’ IPPOLITO Sacerdote e martire – Memoria Facoltativa† Sardegna, 235Nel 230, durante l’impero di Alessandro Severo, la cui tolleranza in fatto di religione permise alla Chiesa di riorganizzarsi, venne eletto Papa ...

facciolananna1 : Buongiorno e buon sabato. Oggi è 13 Agosto. I santi di oggi sono San Pozziano e Ippolito #ascoltitv #ascoltitvanchenelweekend - Milanodascoprir : Le prime pagine dei quotidiani di sabato 13 agosto 2022 Santi Ponziano e Ippolito. - IlBlogdiAndy : Buon Sabato #13agosto Santi Ponziano e Ippolito - 1cyberella : Sabato 13 agosto Santi Ponziano e Ippolito Martiri Alba 05:17-Tramonto 19:12 Sciame meteoritico delle Perseidi Lun… - GiovanniCalcara : Santi Ponziano e Ippolito - Sabato 13 Agosto -

Quotidiano di Sicilia

L'annuncio è stato dato18 giugno, memoria liturgica della beata. "Il Dicastero delle Cause deici ha indicato la strada per riprendere l'iter di canonizzazione per equipollenza " ha ......Belsito - ma un omaggio a colui che noi biscegliesi possiamo ritenere santo al pari dei Tre... Vittorio Sgarbi, Federico Palmaroli alias Le più belle frasi di Osho ;27 ci saranno Jacopo ... Sabato 13 agosto, santo del giorno, compleanni, oroscopo Santa Cristina Valgardena, meteo per Sabato 13 Agosto 2022. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperature comprese tra 4 e 19°C ...Per la prima volta alla festa patronale di Erchie in onore di S. Maria Assunta parteciperà il gruppo storico dei Pistonieri Santa Maria del Rovo di Cava de' Tirreni. In questi giorni, dopo due anni di ...