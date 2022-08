I più ricchi d’Italia: ecco la classifica dei Paperon de’ Paperoni, tra sorprese e conferme (Di sabato 13 agosto 2022) ecco i Paperoni italiani. La famiglia Del Vecchio, con un patrimonio di 28,4 miliardi di euro, si conferma anche nel 2022 al primo posto della tradizionale classifica ferragostana di Mf-Milano Finanza. Al secondo posto si piazzano Patrizio Bertelli e Miuccia Prada con un patrimonio di 11,5 miliardi di euro; a seguire Gianfelice e Paolo Rocca con 9,4 miliardi di euro. I Benetton si attestano al quarto posto con 8,6 miliardi, mentre gli Agnelli-Elkann occupano “solo” il quinto posto con 8,4 miliardi di euro. ecco la lista dei Paperon de’ Paperoni Stando alla speciale graduatoria, che riunisce i 628 uomini e donne con le maggiori consistenze azionarie nel listino milanese e gli italiani con partecipazioni rilevanti in società quotate all’estero alla data di chiusura di borsa del 3 agosto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 agosto 2022)i italiani. La famiglia Del Vecchio, con un patrimonio di 28,4 miliardi di euro, si conferma anche nel 2022 al primo posto della tradizionaleferragostana di Mf-Milano Finanza. Al secondo posto si piazzano Patrizio Bertelli e Miuccia Prada con un patrimonio di 11,5 miliardi di euro; a seguire Gianfelice e Paolo Rocca con 9,4 miliardi di euro. I Benetton si attestano al quarto posto con 8,6 miliardi, mentre gli Agnelli-Elkann occupano “solo” il quinto posto con 8,4 miliardi di euro.la lista deide’i Stando alla speciale graduatoria, che riunisce i 628 uomini e donne con le maggiori consistenze azionarie nel listino milanese e gli italiani con partecipazioni rilevanti in società quotate all’estero alla data di chiusura di borsa del 3 agosto ...

lauraboldrini : #Berlusconi svela i piani della destra: cacciare #Mattarella dopo aver stravolto la Costituzione. Sovranismo, regi… - fattoquotidiano : Flat tax, com’è andata nei Paesi che hanno introdotto la “tassa piatta”? I vantaggi solo per i più ricchi. Penalizz… - La7tv : #lariachetira Elisabetta Piccolotti: 'Silvio Berlusconi, che è miliardario, in questo momento potrebbe pagare circa… - minasettembre : RT @sabripillot: Parliamo di incidenza. Quanto vale per vivere dignitosamente togliere 1,6 mila euro a chi ne guadagna 10 rispetto a toglie… - oblivious0110 : RT @sabripillot: Parliamo di incidenza. Quanto vale per vivere dignitosamente togliere 1,6 mila euro a chi ne guadagna 10 rispetto a toglie… -