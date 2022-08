Gregorio Paltrinieri conquista l' oro negli 800 stile libero

(Di sabato 13 agosto 2022) AGI -che ritorna campione europeo degli 800realizzando il nuovo primato dei Campionati europei con 7'40"86, e Lorenzo Galossi, 16 anni, bronzo in 7'43"37, è l'immagine del dominio del nuoto italiano. Per SuperGreg si tratta del terzo oro continentale nella vasca da 50 metri dopo quelli di Berlino 2014 e Londra 2016 (era stato argento a Glasgow 2018 e Budapest 2021). Tra i due azzurri il tedesco Lukas Maertens (7'42"65) che era stato particolarmente attivo nella prima parte di gara. Ai 400 metriha incrementato l'andatura lasciando solo le 'onde' agli avversari.

Eurosport_IT : GREGORIO CHE COSA HAI FATTO?????????? Paltrinieri conquista l'oro negli 800m stile libero, mentre Lorenzo Galossi c… - ItaliaTeam_it : GREGORIO PALTRINIERI CAMPIONE D'EUROPA, LORENZO GALOSSI DI BRONZO! ?????????? #ItaliaTeam regale negli 800 sl di… - FINOfficial_ : Più forte della fatica, senza mai staccare la spina, SUPEROE GREG D’ORO e Galossi erede di bronzo! ??Gregorio Paltr… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti #ChiaraTarantino Nuoto, risultati batterie 15 agosto: Gregorio Paltrinieri fa… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #DomenicoAcerenza #Europeinuoto2022 Nuoto, Europei 2022: Gregorio Paltrinieri e Domenico Aceren… -

Nelle batterie dei 1500si qualifica con il terzo tempo complessivo per la finale di domani assieme a Domenico Acerenza, resta invece fuori Luca De Tullio. Nei 50 rana è dominio ......52 potrà lottare con gli altri grandi della specialità come l'ucraino Mykhaylo Romanchuk 14:58'.20 - unico sotto il muro dei 15 - il francese Joly e soprattutto l'attesissimo. ...Gli Europei di nuoto a Roma. Dopo l'oro negli 800 stile libero, il campione carpigiano ha centrato l'accesso alla finale di domani nei 1500 stile libero ...La mattinata ha preso il via dai 50 stile libero donne e Silvia Di Pietro ha dimostrato di esserci: 24.87 per lei e il suo primato italiano di 24.84 ha tremato. Una sorta di déjà-vu sono state le heat ...