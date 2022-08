Beautiful | quante volte si è sposata Brooke Logan e con chi?

Anticipazioni Tv e News

... il Tg3 delle 12 informa 670.000 spettatori (10.3%),Storie conquista 507.000 spettatori ... Su Canale5conquista 2.082.000 spettatori (19.6%), Terra Amara 1.963.000 spettatori (...Su Rai 3 il TG delle 12 è stato seguito da 640.000 spettatori (10%),Storie si porta al ... Su Canale5fa compagnia a 2.155.000 spettatori (19.9%), Terra Amara ha convinto 1.958. Quante volte si è sposato Ridge Forrester a Beautiful Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 14 agosto 2022. Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) continuano a dibattere su Thomas (Matthew Atkinson). In carcere Liam e Hope hanno un c ...Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap in onda su Canale5, in onda dal 22 al 28 agosto 2022.