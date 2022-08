Agenzia_Italia : Un uomo di 34 anni è stato ucciso dalla polizia dopo aver aperto il fuoco sulla folla a Cettigne - ilpost : A Cettigne, in Montenegro, un uomo ha ucciso 10 persone prima di essere a sua volta ucciso da un civile - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Un uomo di 34 anni è stato ucciso dalla polizia dopo aver aperto il fuoco sulla folla a Cettigne - MartaDj1 : RT @Agenzia_Italia: Un uomo di 34 anni è stato ucciso dalla polizia dopo aver aperto il fuoco sulla folla a Cettigne - VgAdele : RT @Agenzia_Italia: Un uomo di 34 anni è stato ucciso dalla polizia dopo aver aperto il fuoco sulla folla a Cettigne -

LaVoce del popolo

AGI - Un uomo di 34 anni è stato ucciso dalla polizia dopo aver aperto il fuoco sulla folla a, in, causando la morte di 10 persone. Lo riferisce la radiotelevisione pubblica montenegrina Rtcg. L'aggressore è prima entrato in un'abitazione di sua proprietà, assassinando a ...Un uomo di 34 anni è stato ucciso dalla polizia dopo aver aperto il fuoco sulla folla a, in, causando la morte di 10 persone. Lo riferisce la radiotelevisione pubblica montenegrina Rtcg. L'aggressore è prima entrato in un'abitazione di sua proprietà, assassinando a ... Carneficina in Montenegro. Uomo uccide 11 persone, poi viene eliminato Ha ucciso prima una madre e i suoi due figli. Poi ha aperto il fuoco sulla folla. Un uomo di 34 anni ha provocato la morte di 10 persone a Cettigne, in Montenegro. Lo riferisce la radiotelevisione pub ...AGI - Un uomo di 34 anni è stato ucciso dalla polizia dopo aver aperto il fuoco sulla folla a Cettigne, in Montenegro, causando la morte di 10 persone. Lo riferisce la radiotelevisione pubblica monten ...