West Ham, può arrivare un centrocampista dallo Sporting (Di venerdì 12 agosto 2022) Come riportato dal quotidiano portoghese Record, il West Ham avrebbe puntato lo Sporting Lisbona per un rinforzo a centrocampo: il club inglese... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Come riportato dal quotidiano portoghese Record, ilHam avrebbe puntato loLisbona per un rinforzo a centrocampo: il club inglese...

gippu1 : Per segnare il suo primo gol in Premier League con la maglia del Manchester City in casa del West Ham #Haaland ci h… - forumJuventus : (TS) 'Juventus: c'é l'affondo per Kostic, il giocatore ieri ha salutato i tifosi e il West Ham si è defilato'?… - Gazzetta_it : #Juve, assalto a #Kostic 12 milioni più bonus per superare il #WestHam #calciomercato - ilmaschioalphre : ???? La madre di Rabiot continua a chiedere 10M all'anno, con questo braccio di ferro è impossibile sbloccare la trat… - iamju9d : @raashyyyy True ?? Lavezzi ?? .. lanzini na west ham -