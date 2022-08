Spargilo sul legno e per magia tornerà come nuovo! Da non credere!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 12 agosto 2022) Sicuramente in casa avrai dei mobili ine probabilmente alcuni di essi non godono più di eccellente salute. Forse non saprai, però, che esistono una serie di rimedi “della nonna” i quali risultano davvero molto utili per cercare di rendere i mobilinuovi. Vediamo nel dettaglio! Mobili in: ecco i rimedi della nonna per farli tornarenuovi Che si parli di porte, di sedie, di dispense o credenze, ilin casa non manca mai. Però, con un utilizzo quotidiano, tutti questi elementi d’arredo rischiano inevitabilmente di rovinarsi. Ci sono però alcune accortezze che puoi seguire, o meglio dei rimedi fai da te davvero utili. Vediamo quali. Per prima cosa, ti consigliamo di usare l’aceto di mele. Avrai notato che molti prodotti per pulire ilsono proprio a base ...