Parma-Bari 2-2 Calcio serie B

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il primo gol del campionato didiB è arrivato dopo un minuto e dieci secondi. L’ha segnato Man, del. Pessimo inizio per ilneopromosso, tornato fra i cadetti dopo quattro anni. I pugliesi però, ispirati come di consueto da Cheddira, hanno ribaltato il risultato con Antenucci su rigore e Folorunsho. Definitivo pareggio delcon Mihaila. Ilha disputato un’ottima partita al “Tardini” ripetendo i positivi risultati di inizio stagione e già se ne parla come una protagonista dellaB. L'articolo2-2 B proviene da Noi Notizie..

