Nuoto, Europei 2022: Alessandro Miressi e David Popovici danno spettacolo nei 100 sl (Di venerdì 12 agosto 2022) Acqua bianca nelle batterie dei 100 stile libero uomini degli Europei 2022 di Nuoto a Roma. Nella seconda giornata di gare della rassegna continentale si è andati a grandissima velocità per mostrare i muscoli come si suol dire e i tempi hanno soddisfatto anche i palati fini. Alessandro Miressi e il rumeno David Popovici hanno mandato chiari segnali di vitalità: 47.60 per il piemontese e 47.20 (record dei campionati) per l'oro iridato della distanza. Un "Mirex" che sembra aver messo da parte le incertezze dei Mondiali 2022 di Budapest per tornare a nuotare un crono del genere, per di più di mattina, cosa che non è mai semplice. Per quanto riguarda Popovici, la conferma che la condizione ci sia anche in questa competizione e i favori del

