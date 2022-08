“Mia figlia potrebbe diventare strabica?” (Di venerdì 12 agosto 2022) Buongiorno, a mia figlia di cinque anni è stata diagnosticata l’ipermetropia. Il valore è 6/10. L’oculista mi ha quindi prescritto gli occhiali, dicendo però che gli occhi della bimba potrebbero stortarsi: esiste insomma l’eventualità che diventi strabica. È davvero così? Grazie mille per il consulto. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 12 agosto 2022) Buongiorno, a miadi cinque anni è stata diagnosticata l’ipermetropia. Il valore è 6/10. L’oculista mi ha quindi prescritto gli occhiali, dicendo però che gli occhi della bimbaro stortarsi: esiste insomma l’eventualità che diventi. È davvero così? Grazie mille per il consulto. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

RealEmisKilla : Mia figlia mi ha insegnato che ho una pazienza infinita con chi amo. - petergomezblog : Fine vita, l’ultimo messaggio di Elena dalla Svizzera: “Avrei preferito morire nel mio letto, con mia figlia e mio… - ASmerilli : 25 anni che sono Figlia di Maria Ausiliatrice nei 150 di storia dell’Istituto. Ringrazio per il passaggio di Dio ne… - giomet77 : @ildelfinogiulio Io e mia figlia Pepas di Farruko a palla in macchina e mia moglie ci odia?? - heythereSALLY__ : Io uso coppetta e slip assorbenti. Per mia figlia uso i pannolini usa e getta perché farsi uno stock di pannolini l… -