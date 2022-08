Manchester United Rabiot, missione a Torino dei Red Devils: le ultime (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Manchester United fa sul serio per Rabiot, il general manager Murtough è a Torino per parlare con il francese e i suoi agenti Il Manchester United fa sul serio per Rabiot, il general manager Murtough è a Torino per parlare con il francese e i suoi agenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si cerca l’intesa con l’entourage del giocatore visto che con la Juve un accordo di massima è stato trovato a circa 18 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilfa sul serio per, il general manager Murtough è aper parlare con il francese e i suoi agenti Ilfa sul serio per, il general manager Murtough è aper parlare con il francese e i suoi agenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si cerca l’intesa con l’entourage del giocatore visto che con la Juve un accordo di massima è stato trovato a circa 18 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

