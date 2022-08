Maltempo | montagna senza vegetazione | fango invade Stromboli

(Di venerdì 12 agosto 2022)si è risvegliata in ginocchio. La, priva di, dopo l'incendio del 25 maggio scorso, e la pioggia caduta per diverse ore sull'isola - così come sul resto dell'arcipelago - ...

ragusaoggi : Maltempo: il fango invade Stromboli, la montagna era senza vegetazione a causa degli incendi - mariali94316534 : RT @zav_news: ?? #Maltempo, fiume di fango a Monteforte Irpino, nell'Avellinese, cala dalla montagna e travolge diverse automobili nella pa… - speranza_viva : RT @zav_news: ?? #Maltempo, fiume di fango a Monteforte Irpino, nell'Avellinese, cala dalla montagna e travolge diverse automobili nella pa… - Ile2S : RT @zav_news: ?? #Maltempo, fiume di fango a Monteforte Irpino, nell'Avellinese, cala dalla montagna e travolge diverse automobili nella pa… - GioGreatti : RT @zav_news: ?? #Maltempo, fiume di fango a Monteforte Irpino, nell'Avellinese, cala dalla montagna e travolge diverse automobili nella pa… -

Stromboli si è risvegliata in ginocchio. La, priva di vegetazione, dopo l'incendio del 25 maggio scorso, e la pioggia caduta per diverse ore sull'isola - così come sul resto dell'arcipelago - ha fatto cadere nel centro abitato acqua e ...Fulmini e: il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria mette in guardia i frequentatori dellaIl Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, visti i fortissimi temporali di questi giorni, mette ...Un fiume di fango si è riversato tra le strade dell’isola di Stromboli. Auto sommerse dal fango, case allagate e persone impossibilitate a muoversi. E monta la rabbia contro la mancata messa in sicure ...PALERMO, 12 AGO - Stromboli si è risvegliata in ginocchio. La montagna, priva di vegetazione, dopo l'incendio del 25 maggio scorso, e la pioggia caduta per diverse ore sull'isola - così come sul resto ...