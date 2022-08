La Serie A “estiva” mette in palio 21 punti e un pezzo di scudetto: le prime 7 giornate delle big a confronto (Di venerdì 12 agosto 2022) Sette partite in 35 giorni: un rush iniziale di poco più di un mese in cui si assegneranno 21 punti prima della sosta per le nazionali. Una delle anomalie di una Serie A con un format inedito per via dei mondiali invernali che inevitabilmente influirà sull’esito della competizione. Impossibile ovviamente prevedere chi uscirà avvantaggiato e chi no (e in quale misura) da questa Serie “monstre” di partite di Serie A prima della pausa: solitamente i turni iniziali di campionato sono quelli in cui le big fanno più fatica, tra caldo, top player in ritardo di condizione ed entusiasmo delle piccole, specie se neopromosse. Sarà così anche stavolta? E cosa accadrà in caso di “stecca” senza poter “spezzare” con la pausa delle nazionali? Quanto peseranno i primi big match? Chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Sette partite in 35 giorni: un rush iniziale di poco più di un mese in cui si assegneranno 21prima della sosta per le nazionali. Unaanomalie di unaA con un format inedito per via dei mondiali invernali che inevitabilmente influirà sull’esito della competizione. Impossibile ovviamente prevedere chi uscirà avvantaggiato e chi no (e in quale misura) da questa“monstre” di partite diA prima della pausa: solitamente i turni iniziali di campionato sono quelli in cui le big fanno più fatica, tra caldo, top player in ritardo di condizione ed entusiasmopiccole, specie se neopromosse. Sarà così anche stavolta? E cosa accadrà in caso di “stecca” senza poter “spezzare” con la pausanazionali? Quanto peseranno i primi big match? Chi ...

