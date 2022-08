(Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Ripulisce l’aria e assorbe fino a 10 volte più CO2 di ogni altro albero: è la Paulownia anche conosciuta come la. Si tratta dell’albero che cresce più velocemente al mondo, cinque o sei metri all’anno e ha un fusto che in un triennio può oltrepassare i 26 centimetri di diametro. È adatta a quasi tutti i tipi di climi e terreni. Ogni ettaro coltivato assorbe in un anno 1.200 tonnellate di biossido di carbonio, l’equivalente delle emissioni rilasciate da un’auto in 100mila chilometri. Queste caratteristiche fanno sì che lasia particolarmente utilizzata nei programmi di riforestazione e nella produzione di crediti di carbonio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La Sicilia

Questa laartistica che porterà in scena il Giuseppe milici quartet, featuring Giuliana Di ... Milici, impreziosito dalla presenzastraordinaria solista Giuliana Di Liberto, eseguirà un ... La magia della pianta anti-smog Sarà il Comune di Racale (Lecce) a ospitare il 13 agosto il Festival itinerante La notte della Taranta come tappa di avvicinamento al concertone del 27 agosto a Melpignano. La serata si aprirà alle 21 ...HONOR rilancia il concorso a premi HONOR Magic Moments per il 2022, per appassionati di fotografia e videografia.