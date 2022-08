La “Compagnia dei figliuoli” presenta il protocollo “ScuolaSicura | Zero Virus 2022 23”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Le nanotecnologie in prima linea per garantire a bambini e alle famiglie la salubrità degli ambienti e i massimi standard oggi utilizzati nel mondo per la lotta al Covid: nasce con questo obiettivo il nuovo/23” lanciato in anteprima nazionale a Napoli da “dei” per Il Nuovo Bianchi e per l’Istituto Scuole Pie Napoletane. Il, giunto al terzo anno di attuazione, si arricchisce dell’utilizzo nelle nanotecnologie per la sanificazione e la tutela della salubrità degli ambienti, grazie anche alla collaborazione con la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA). Saranno usate tecnologie e dispositivi per il trattamento dell’aria indoor: device per ...