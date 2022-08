Il polo draghiano è appena nato e già comincia a sparigliare

(Di venerdì 12 agosto 2022) La Grande Incognita si è messa in cammino. «Per il terzoci sono elementi di piattaforma programmatica e spazio politico che possono far pensare a consensi da un minimo del 6% a una doppia cifra. Il centro pesca dal consenso a Draghi, rimasto sospeso intorno al 50% e che la lista di Azione insieme a Italia viva può interpretare, essendo Renzi e Calenda da sempre stati coerenti sostenitori del premier». Lo ha spiegato all’Adnkronos il sondaggista Fabrizio Masia facendo una previsione diversa da quella formulata da YouTrend, che assegnava a Azione un miserrimo 2% e poco più a Italia viva. Conclusione ovvia: non è oro colato Masia, non era oro colato YouTrend. I sondaggisti non si offendano dunque se si osserva che valgono quello che valgono, e che ognuno può dire la sua, il mondo è bello perché è vario. Nel caso specifico del Terzo...

