I limoncini | davvero golosi e si preparano in 5 minuti | Hanno solo 29 calorie!

(Di venerdì 12 agosto 2022) Isono una chicca riservata agli amanti degli agrumi, ma freschi e profumati come sono, conquisteranno il palato di tutti, anche di chi predilige solitamente il cioccolato. In questa estate bollente, la sola idea di accendere il forno per preparare un dolcetto scoraggia in partenza. Così rinunciamo ad offrire in famiglia le nostre famose torte, le frolle e i biscotti. Con questa ricetta che non prevede cottura, potrete soddisfare i desideri di chi amate, dilettarvi a creare e raccogliere i complimenti dei vostri assaggiatori di fiducia. E le buone notizie non finiscono qui: sono dietetici, apportano infatti appena 29 calorie al bocconcino. Immaginatevi l’espressione sul volto delle vostre amiche quando svelerete loro che non compromettono la loro forma fisica! Pochissimi ingredienti, tutti sani e genuini e in 5soltanto saranno pronti, ...