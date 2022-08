Concorso per dirigenti scolastici. Corso preparazione: 285 ore di lezione, simulatore Edises con 14mila quiz e modulo informatica. Nuova offerta a 299 euro (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Corso è suddiviso in 9 aree tematiche, il calendario della pubblicazione e il numero di lezioni di ogni area sono disponibili nel seguente elenco. Con l'acquisto del Corso in regalo i numeri sfogliabili della rivista operativa dedicata ai dirigenti scolastici 2021 e 22. I numeri della rivista sono consultabili a fine "Area tematica 1" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilè suddiviso in 9 aree tematiche, il calendario della pubblicazione e il numero di lezioni di ogni area sono disponibili nel seguente elenco. Con l'acquisto delin regalo i numeri sfogliabili della rivista operativa dedicata ai2021 e 22. I numeri della rivista sono consultabili a fine "Area tematica 1" L'articolo .

OfficialASRoma : ???? Ultima settimana per partecipare al concorso per vincere la maglia autografata da Paulo Dybala! #ASRoma - la_Biennale : Aspettando la #BiennaleCinema2022 | #Venezia79 'Benché #KôjiFukada abbia già vinto numerosi premi, per il grande pu… - fattoquotidiano : TRATTATIVA / L'ASSOLUZIONE DI DELL'UTRI ULTIMO MIGLIO - Manca la prova che abbia trasmesso la minaccia a B.: nient… - top10libri_it : Novità #8: Concorso Comune di Napoli 1339 Posti vari profili (cat. C e D) – La prova preselettiva - Manuale comple… - InkedICEcream : RT @lale_loh: Buonasera, se mi vedete sulla vostra timeline un attimo non scorrete per favore. Volevo chiedervi un piccolo favore che per m… -