Ciclismo | Europei Monaco 2022 prova in linea uomini Elite | startlist e favoriti

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 agosto 2022) Domenica 14 agosto si disputa laindeglidiaglidi. Il percorso è pianeggiante per cui ci si aspetta un velocista ad alzare le braccia al cielo per andare così ad ereditare la maglia di campione europeo di Sonny Colbrelli. L’Italia ha vinto le ultime quattro edizioni deglie tenterà di ottenere per il quinto anno consecutivo la medaglia d’oro con Alberto Dainese e Giacomo Nizzolo, campione nel 2020. Dainese ha ottenuto un terzo posto di tappa al Tour e si è piazzato quinto al Circuito Franco Belga, mentre il milanese non ha ottenuto grandi risultati nelle ultime uscite ma sarà sempre da tenere d’occhio. In caso di corsa più dura ci sarà anche l’opzione del campione 2018 Matteo Trentin, per ...