IANMILIN : Chiude il bar ma dimentica la porta aperta. La mattina dopo trova una «sorpresa» sul bancone - titofaraci : RT @ippoghigno: <è praticamente una morte che chiude una generazione di fumettisti geniali che hanno fatto la rivoluzione. arrivato sull'At… - ippoghigno : <è praticamente una morte che chiude una generazione di fumettisti geniali che hanno fatto la rivoluzione. arrivato… - Gazzettino : Macerata, chiude il bar ma dimentica la porta aperta. La mattina la sorpresa: «Abbiamo preso due birre, ecco qui i… - alessandrasunfl : Domani chiude il mio bar. Cioè io mi alzo alle 5,30 e non ho un posto x fare colazione, sono tutti in ferie. Poi 7… -

ilmessaggero.it

'Una cosa unica' 'Dire che sono sorpresa per quello che è accaduto è poco - racconta a Il Messaggero la titolare del- perché una cosa del genere credo sia unica. Nei giorni in cui i tragici ...Ed è per questo che la titolare delha voluto raccontare la sua storia. Per dimostrare come un piccolo gesto possa far sperare in un futuro migliore. Incredibile ma vero, in un momento dove le ... Macerata, chiude il bar ma dimentica la porta aperta. La mattina la sorpresa: «Abbiamo preso due birre, ecco q Anca Nicoleta Scolareanu, giovane romena titolare del bar Belvedere in piazza Angeletti, come ogni sera ha chiuso il suo locale, ma ha dimenticato di chiudere la porta. E al suo rientro, il ...È l’estate cafona delle attività commerciali. Bar, ristoranti e strutture ricettive. Ma sono arrivate anche le sanzioni ...