Wta 1000 Toronto 2022, Gauff e Halep ai quarti: out Sabalenka e Teichmann (Di giovedì 11 agosto 2022) Coco Gauff e Simona Halep hanno raggiunto i quarti di finale del Wta 1000 di Toronto 2022, la prima sorprendendo ancora e l'altra rispettando il pronostico della vigilia. La statunitense, prodigio del circuito femminile, ha piegato la resistenza della bielorussa Aryna Sabalenka dopo oltre tre ore; successo per 7-5, 4-6, 7-6(4) della giocatrice a stelle e strisce, autorevole a resistere alle bordate dell'avversaria e a domarne l'altalenante talento. Bene inoltre la romena pluricampionessa Slam, superiore alla svizzera Jil Teichmann per 6-2, 7-5; match sempre in gestione in favore dell'esperta giocatrice proveniente dalla Romania, mai realmente a rischio terzo parziale, seppur talvolta in svantaggio nel secondo parziale.

