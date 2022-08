KattInForma : Vangelo di oggi 11 Agosto 2022: Mt 18,21-19,1 | Video commento - AAnnibale : #11agosto Il Vangelo di oggi ci ricorda che siamo peccatori perdonati. Poiché ci è stata usata da Dio misericordia,… - ottovanz : RT @vaticannews_it: La #Chiesa ricorda oggi la figura di San Lorenzo, al termine dell'Udienza generale, #PapaFrancesco ha auspicato che l'o… - mattia_sen : @el_marrano 1un ebreo all'ora doveva essere sposato se no era emarginato dalla società 2il vangelo è stato scritto… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: La #Chiesa ricorda oggi la figura di San Lorenzo, al termine dell'Udienza generale, #PapaFrancesco ha auspicato che l'o… -

Luca 12,50 - 51 Ildiè un testo scarno e severo, che lascia a prima vista interdetti: come è possibile che il Risorto, Principe della pace, affermi di essere venuto a portare sulla ...... che viveva il, che credeva profondamente nel Dio di Gesù Cristo in una chiesa, quella del III secolo, che non era strutturata come quella che conosciamo noi. Una chiesa composta da ...In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: « Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli Fino a sette volte ». E Gesù gli rispose: «Non ti dico ...Dal Vangelo secondo Luca (13, 1-5) In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parol ...