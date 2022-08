Vacanze: valigia di Ferragosto pronta in 5 minuti (Di giovedì 11 agosto 2022) Se avete intenzione di partire per le Vacanze di Ferragosto, vi forniamo alcuni consigli per avere la valigia pronta in 5 minuti Ferragosto è il giorno più rovente dell’anno. Se il primo riferimento riguarda certamente il fatto che il 15 del mese è in piena estate (questa particolarmente calda e afosa), il termine rovente si riferisce L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 11 agosto 2022) Se avete intenzione di partire per ledi, vi forniamo alcuni consigli per avere lain 5è il giorno più rovente dell’anno. Se il primo riferimento riguarda certamente il fatto che il 15 del mese è in piena estate (questa particolarmente calda e afosa), il termine rovente si riferisce L'articolo proviene da Leggilo.org.

vitcastagna : Il metodo per fare la valigia perfetta (non solo per le vacanze) - Design & Giardino - - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Tempo di vacanze, i consigli su come fare la valigia perfetta. I suggerimenti sul metodo da adottare… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Tempo di vacanze, i consigli su come fare la valigia perfetta. I suggerimenti sul metodo da adot… - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: Tempo di vacanze, i consigli su come fare la valigia perfetta. I suggerimenti sul metodo da adottare per preparare i baga… - claudia_b66 : RT @Agenzia_Ansa: Tempo di vacanze, i consigli su come fare la valigia perfetta. I suggerimenti sul metodo da adottare per preparare i baga… -