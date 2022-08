Va in campagna a controllare il gregge: Stefano muore a 41 anni colpito da un fulmine (Di giovedì 11 agosto 2022) Stefano Spoto si era recato in campagna per controllare come stesse il suo gregge , vista l'ondata di maltempo che stava colpendo Agrigento. Ma l'uomo, di 41 anni, è stato colpito da un fulmine ed è ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 agosto 2022)Spoto si era recato inpercome stesse il suo, vista l'ondata di maltempo che stava colpendo Agrigento. Ma l'uomo, di 41, è statoda uned è ...

ag_notizie : Era andato in campagna per controllare il gregge: 41enne muore colpito da un fulmine - bizcommunityit : Era andato in campagna per controllare il gregge: 41enne muore colpito da un fulmine - palermo24h : Era andato in campagna per controllare il gregge: 41enne muore colpito da un fulmine - ag_notizie : Era andato in campagna per controllare il gregge: 41enne muore colpito da un fulmine - nicolaPalumbo00 : RT @ag_notizie: Era andato in campagna per controllare il gregge: 41enne muore colpito da un fulmine -